"Ospite in tutte le puntate": vogliono Katia Ricciarelli, proposta sensazionale (Di sabato 30 luglio 2022) L'ex regina del GF VIP torna alla ribalta con una proposta che lascia tutti i fan a bocca aperta. Katia Ricciarelli instancabile: potrebbe accadere prestissimo Katia Ricciarelli (Youtube)La cantante lirica ha deciso di rilanciarsi partecipando a uno dei reality show più "invadenti" di tutti: il Grande Fratello VIP. Nella casa più spiata d'Italia, Katia Ricciarelli si è lasciata completamente andare e ha fatto conoscere ogni lato di sé, anche quelli che sapeva che sarebbero piaciuti di meno. Durante i lunghi mesi di permanenza, infatti, ha anche lasciato uscire le sue arrabbiature e i suoi nervosismi, conquistandosi non poche polemiche. Nel reality di Alfonso Signorini, però, ha anche lasciato fluire la sua arte e la sua innata ironia, sia con sé stessa che con le ...

