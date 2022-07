Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2022 | domenica sulle spine per questo segno

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 30 luglio 2022) Ben ritrovati nella rubrica diFox dedita all'quotidiano del 31. L'ultimo giorno dimese si sviluppa sotto la Luna in Vergine, che porta qualche grattacapo a determinati segni zodiacali. C'è chi ha dovuto far fronte a dei cambiamenti e in queste 24 ore potrà avvertire stanchezza o pigrizia. C'è anche chi dovrà staccare spina per recuperare le energie spese nell'arco di questa settimana. Occhio al denaro e al lato amoroso, ma vediamo con esattezza cosa hanno in serbo gli astri per questa giornatale per ciascun, ricordando di dare un'occhiata anche al proprio ascendente.31diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Prendetevi il vostro tempo in questa ...