Oroscopo di Paolo Fox Domenica 31 Luglio 2022 | Ariete combattiva

(Di sabato 30 luglio 2022) L’diFox per oggi,31E’ arrivato il momento di fermarsi per un attimo, una pausa di riflessione necessaria. Gli eventi che hanno coinvolto la vostra vita nel corso degli ultimi mesi sono stati tanti, e molti di questi addirittura imprevedibili. I progetti rispetto all’inizio dell’anno sono cambiati. Dovete essere pronti a combattere, ci saranno scelte importanti da fare entro il 2023. Toro Preparatevi a vivere una situazione molto importante nel corso dei prossimi mesi, prova ne sia che nel 2023 Giove entrerà trionfalmente nel vostro segno zodiacale. Non tutti ma molti avranno dubbi per la casa o per la proprietà. I più giovani potrebbero arrivare a pensare ad un trasferimento perché ci sono tante possibilità. Gemelli Questa ...