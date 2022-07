Orgasmo, questo sconosciuto: nella giornata mondiale serie, documentari e perfino cartoon per rompere i tabù (Di sabato 30 luglio 2022) Rapporti di coppia, self love, astinenza e calo del desiderio. Quello della sessualità è un tema tanto ampio e complesso quanto importante, composto da mille sfumature diverse che ogni giorno si scontrano con i tabù e gli standard imposti dalla società. In occasione del Global Orgasm Day (31 luglio) e della giornata mondiale dell’Orgasmo Femminile (8 agosto), la versione italiana del canale culturale Arte (arte.tv/it) propone una riflessione a 360 gradi sul tema e suggerisce i migliori documentari e serie animate per stimolare il dialogo e approfondire i mille volti della sfera sessuale: dal fenomeno dei Sextape all’autoerotismo femminile, dagli stereotipi all’astinenza. Gli italiani sono le lenzuola? Romantici, piuttosto attivi, desiderosi di sperimentare ma anche insoddisfatti e ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 30 luglio 2022) Rapporti di coppia, self love, astinenza e calo del desiderio. Quello della sessualità è un tema tanto ampio e complesso quanto importante, composto da mille sfumature diverse che ogni giorno si scontrano con ie gli standard imposti dalla società. In occasione del Global Orgasm Day (31 luglio) e delladell’Femminile (8 agosto), la versione italiana del canale culturale Arte (arte.tv/it) propone una riflessione a 360 gradi sul tema e suggerisce i migliorianimate per stimolare il dialogo e approfondire i mille volti della sfera sessuale: dal fenomeno dei Sextape all’autoerotismo femminile, dagli stereotipi all’astinenza. Gli italiani sono le lenzuola? Romantici, piuttosto attivi, desiderosi di sperimentare ma anche insoddisfatti e ...

Lovelov5903699 : RT @Resistenza1967: Chissà come vivono male quelli che sciabolavano orgogliosi il loro #GreenPass in ogni locale, e con un orgasmo alla spu… - Luce_news : Orgasmo, questo sconosciuto: nella giornata mondiale serie, documentari e perfino cartoon per rompere i tabù - meobirba : RT @Resistenza1967: Chissà come vivono male quelli che sciabolavano orgogliosi il loro #GreenPass in ogni locale, e con un orgasmo alla spu… - Elise2uk : RT @Resistenza1967: Chissà come vivono male quelli che sciabolavano orgogliosi il loro #GreenPass in ogni locale, e con un orgasmo alla spu… - iucunde_docet : RT @Resistenza1967: Chissà come vivono male quelli che sciabolavano orgogliosi il loro #GreenPass in ogni locale, e con un orgasmo alla spu… -

Giornata mondiale dell'orgasmo, come migliorare le prestazioni a letto In occasione della giornata mondiale dell'orgasmo, ecco alcuni suggerimenti per migliorare le nostre prestazioni sotto le lenzuola La Giornata mondiale dell'orgasmo , chiude questo mese di luglio rovente, anche per le temperature. Così, domani 31 luglio, in tutto il mondo si celebra la passione che fa bene all'umore, ma anche alla salute. Avere orgasmi ... Come allenare il PC, il muscolo dell'orgasmo ... cos'è, come si riconosce e si cura Donne e uomini hanno gli stessi problemi con l'orgasmo Se la mente ha la sua importanza, che differenze ci sono tra uomini e donne "Da questo punto di vista non ... Il Digitale Giornata mondiale dell'orgasmo, come migliorare le prestazioni a letto La passione sarà la protagonista della giornata di domani, 31 luglio. Guaranà, ginseng e caffeina possono essere gli alleati per migliorare l'intesa ... Anorgasmia in estate: come rimediare con prodotti naturali L'anorgasmia in estate rischia di compromettere la relazione, ma le soluzioni a base naturale permettono di risolvere il problema in modo salutare. In occasione della giornata mondiale dell', ecco alcuni suggerimenti per migliorare le nostre prestazioni sotto le lenzuola La Giornata mondiale dell', chiudemese di luglio rovente, anche per le temperature. Così, domani 31 luglio, in tutto il mondo si celebra la passione che fa bene all'umore, ma anche alla salute. Avere orgasmi ...... cos'è, come si riconosce e si cura Donne e uomini hanno gli stessi problemi con l'Se la mente ha la sua importanza, che differenze ci sono tra uomini e donne "Dapunto di vista non ... Sesso tantrico, cos'è e come funziona: le 4 tecniche per cominciare La passione sarà la protagonista della giornata di domani, 31 luglio. Guaranà, ginseng e caffeina possono essere gli alleati per migliorare l'intesa ...L'anorgasmia in estate rischia di compromettere la relazione, ma le soluzioni a base naturale permettono di risolvere il problema in modo salutare.