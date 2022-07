Omicidio Vassallo, il commento del Prefetto di Salerno sulla nuova inchiesta (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “Lasciamo lavorare la magistratura che sta operando, con grande impegno da parte del procuratore Borrelli, su una vicenda estremamente delicata che ha lasciato tante ferite nel territorio di questa provincia, spero che si arrivi a definire presto e meglio tutte le situazioni, ci toglieremo un peso”: con queste parole stamani a margine di un incontro con la stampa per definire il nuovo piano di viabilità sull’autostrada Salerno Napoli Pompei il Prefetto di Salerno, Francesco Russo ha commentato il nuovo filone d’inchiesta sull’Omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso dodici anni fa con nove colpi di pistola, che ha portato a perquisizioni e sequestro di materiale nei confronti di nove indagati. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Lasciamo lavorare la magistratura che sta operando, con grande impegno da parte del procuratore Borrelli, su una vicenda estremamente delicata che ha lasciato tante ferite nel territorio di questa provincia, spero che si arrivi a definire presto e meglio tutte le situazioni, ci toglieremo un peso”: con queste parole stamani a margine di un incontro con la stampa per definire il nuovo piano di viabilità sull’autostradaNapoli Pompei ildi, Francesco Russo ha commentato il nuovo filone d’sull’di Angelo, il sindaco di Pollica ucciso dodici anni fa con nove colpi di pistola, che ha portato a perquisizioni e sequestro di materiale nei confronti di nove indagati. ...

Agenzia_Ansa : Nove indagati per l'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo: tre carabinieri, quattro imprenditori e due es… - Agenzia_Ansa : Vassallo, contro i carabinieri una telefonata e un teste pestato. Un militare chiama il colonnello 2 minuti dopo l'… - Tg3web : Svolta nelle indagini sull'omicidio di Angelo Vassallo, ucciso a Pollica nel 2010. Ci sono nove indagati, tra loro… - gvezzoli : RT @ANPIColleferro: Dopo 12 anni possibile svolta nelle indagini sull’omicidio di Angelo Vassallo. Verità e giustizia per #AngeloVassallo L… - MonicaSeveso : RT @ANPIColleferro: Dopo 12 anni possibile svolta nelle indagini sull’omicidio di Angelo Vassallo. Verità e giustizia per #AngeloVassallo L… -