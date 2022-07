Omicidio di Civitanova, la disperazione della vedova: "Voglio giustizia. Italia, non lasciarmi sola" (Di sabato 30 luglio 2022) "Tutto quello che Voglio è giustizia. giustizia per mio marito. Italia non lasciarmi sola". È l'urlo disperato della moglie di Alika Ogorchukwu, l'ambulante nigeriano di 39 anni, aggredito e ucciso ieri pomeriggio in pieno centro a Civitanova Marche. <br /> Leggi su lastampa (Di sabato 30 luglio 2022) "Tutto quello cheper mio marito.non". È l'urlo disperatomoglie di Alika Ogorchukwu, l'ambulante nigeriano di 39 anni, aggredito e ucciso ieri pomeriggio in pieno centro aMarche.



mannocchia : Un cittadino di Civitanova ha filmato l’omicidio di Alika Ogorchukwu. È anche grazie a quel video che abbiamo testi… - officialmaz : Chiunque stia pubblicando in rete le immagini dell'omicidio di #civitanova è al medesimo livello di chi le ha girat… - simofons : Piccola nota a margine: Darnella Frazier era una diciassettenne nera che filmava un omicidio razzista della polizia… - CronacheMc : CIVITANOVA - Botte a poche ore di distanza dall'omicidio di Alika Ogorchukwu: è successo a un centinaio di metri e… - tele_drama : RT @SkyTG24: #Omicidio #CivitanovaMarche: l'aggressore in carcere, è accusato anche di rapina. In molti hanno assistito alla scena ma nessu… -