Omicidio a Caselle Lurani (Lodi), fermato il coinquilino della vittima (Di sabato 30 luglio 2022) commenta E' stato sottoposto a fermo e portato nel carcere di Lodi un 25enne di origine africana, interrogato venerdì dopo che il suo coinquilino, Adrian Mihaes, romeno 45enne, era stato trovato morto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 luglio 2022) commenta E' stato sottoposto a fermo e portato nel carcere diun 25enne di origine africana, interrogato venerdì dopo che il suo, Adrian Mihaes, romeno 45enne, era stato trovato morto ...

MediasetTgcom24 : Omicidio a Caselle Lurani (Lodi), fermato il coinquilino della vittima #CaselleLurani #Lodi - Profilo3Marco : RT @Today_it: Trovato morto in casa con la gola tagliata: si indaga per omicidio - maximilianocot1 : RT @SkyTG24: Omicidio in provincia di Lodi, fermato coinquilino della vittima - SkyTG24 : Omicidio in provincia di Lodi, fermato coinquilino della vittima - ParliamoDiNews : Caselle Lurani, 45enne accoltellato alla gola: trovato morto in casa #accoltellamento #CaselleLurani #Omicidio… -