Oggi 30 luglio | San Pietro Crisologo | Predicatore dalla parola d’oro | difende la fede dall’eresia

mara_carfagna : Fino a pochi giorni fa non avrei pensato di fare questa scelta. Poi, il 20 luglio, con la fine del governo, l’Itali… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: oggi nuovo contatto con il @PSG_inside per #Wijnaldum. Si cercherà un com… - chiaragribaudo : Il 29 luglio 1976 la partigiana Tina Anselmi, diventava la prima donna a ricoprire il ruolo di ministra in Italia.… - Chiara08046980 : L'UNICA COSA A CUI SONO SERVITI I VAX È NEL PROSEGUIMENTO DEL #VAXGENOCIDIO. DI CONTAGIATI E MORTI OGGI SI INIZIA A… - Chiara08046980 : L'UNICA COSA A CUI SONO SERVITI I VAX È NEL PROSEGUIMENTO DEL #VAXGENOCIDIO. DI CONTAGIATI E MORTI OGGI SI INIZIA A… -

IL GIORNO

I gesti di dignità e coraggio In Italiasi contano sulla punta delle dita - sottolinea Calenda ... Gelmini e Carfagna alleate del Pd Dopo il 20il mondo è cambiato - dice la ministra per ...Si è concluso con esito positivo,sabato 30, l' intervento del Soccorso Alpino Valdostano condotto sul Cervino per il recupero di alpinisti illesi. L'operatore in centrale unica del soccorso ha ricevuto la chiamata da ... Bollettino Covid Lombardia e Italia di oggi 29 luglio: contagi e decessi Sarà anche per questo che oggi, 30 luglio, si celebra l’International Day of Friendship, qui da noi conosciuta come Giornata Mondiale dell’Amicizia. Un appuntamento speciale, festeggiato in tutto il ...Celano - Nella giornata del 27 luglio, a Celano, la locale Squadra Mobile ha tratto in arresto due cittadini magrebini, colti nella flagranza del delitto di ...