«Odio i russi», lo sfogo rubato della diplomatica norvegese – Il video (Di sabato 30 luglio 2022) «Ecco una lezione di tolleranza europea». Così il canale Telegram Mash commenta una clip in cui la console norvegese nella città russa di Murmansk, Elisabeth Ellingsen, discute con la reception di un hotel fino ad affermare: «Odio i russi». Tutto era nato da una lite relativa alla pulizia di una stanza, l’incidente è stato ripreso dalla videocamera di sorveglianza dell’albergo e poi condivisa sui social. Il ministero degli Esteri russo ha definito quanto accaduto «scandaloso». Secondo la portavoce Maria Zakharova, il ministero starebbe «valutando una risposta a questo atto oltraggioso di Odio, nazionalismo e xenofobia». Il ministero degli Esteri norvegese ha espresso profondo rammarico per l’incidente: «I sentimenti espressi non riflettono la politica norvegese o ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) «Ecco una lezione di tolleranza europea». Così il canale Telegram Mash commenta una clip in cui la consolenella città russa di Murmansk, Elisabeth Ellingsen, discute con la reception di un hotel fino ad affermare: «». Tutto era nato da una lite relativa alla pulizia di una stanza, l’incidente è stato ripreso dallacamera di sorveglianza dell’albergo e poi condivisa sui social. Il ministero degli Esteri russo ha definito quanto accaduto «scandaloso». Secondo la portavoce Maria Zakharova, il ministero starebbe «valutando una risposta a questo atto oltraggioso di, nazionalismo e xenofobia». Il ministero degli Esteriha espresso profondo rammarico per l’incidente: «I sentimenti espressi non riflettono la politicao ...

