Occasione mancata per il nuovo libro di Helen Macdonald (Di sabato 30 luglio 2022) Se è certamente vero che non va confusa la semplificazione con la divulgazione, altrettanto bisognerebbe non confondere l’autobiografia con la letteratura, soprattutto quando si crede possibile coniugare i due movimenti immaginando (forse) di offrire una narrazione più vicina o meglio, coinvolgente ai propri lettori. Il perché dell’esplosione delle varie forme di autobiografismo che ormai costellano le pagine della narrativa contemporanea si è già detto molto: in alcuni casi dimostrano un grado di efficacia straordinaria, ma in molti denunciano solo una totale mancanza di sensibilità letteraria. Tuttavia esiste una sottobranca, quasi una specie a sé che raccoglie chi offre temi già di per sé potenzialmente molto seducenti per i nostri tempi, come la natura o la scienza che però vengono avvolti e impacchettati da forme più o meno spicce fatte di storie personali (quasi sempre tragiche). ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 30 luglio 2022) Se è certamente vero che non va confusa la semplificazione con la divulgazione, altrettanto bisognerebbe non confondere l’autobiografia con la letteratura, soprattutto quando si crede possibile coniugare i due movimenti immaginando (forse) di offrire una narrazione più vicina o meglio, coinvolgente ai propri lettori. Il perché dell’esplosione delle varie forme di autobiografismo che ormai costellano le pagine della narrativa contemporanea si è già detto molto: in alcuni casi dimostrano un grado di efficacia straordinaria, ma in molti denunciano solo una totale mancanza di sensibilità letteraria. Tuttavia esiste una sottobranca, quasi una specie a sé che raccoglie chi offre temi già di per sé potenzialmente molto seducenti per i nostri tempi, come la natura o la scienza che però vengono avvolti e impacchettati da forme più o meno spicce fatte di storie personali (quasi sempre tragiche). ...

i7185 : @SuperTennisTv A dimostrazione che @Lorenzo1Musetti ha perso una partita direi con un Cecchinato che ormai è un gio… - Nonha_stata : @federicocipria4 @mpiacenonaver1 @fm197544 @lageloni @RenatoSouvarine @articoloUnoMDP @articolounobas @marckuck… - gruppopdfvg : Su ambiente occasione mancata, stanziato solo il 3% dell’assestamento. Tante risorse a disposizione, una situazione… - merlinoontheweb : @paolodeluca72 Paolo non puoi chiedere il 100%. Non è legale. Se si vuole essere un interlocutore serio con cui med… - danieleferrari9 : RT @pinomi55: @MarioScelzo1 @falconiofr 136'Bruto'...Tutti pugnalatori...ancora nel Pd a far battute sullo 'stai sereno'.I referendum sono… -