Nuovo richiamo alimentare da parte del ministero della Salute: ecco la bibita da non bere (Di sabato 30 luglio 2022) Può capitare che alcuni prodotti escano con qualche difetto di fabbrica. In questo caso gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato. Oltre al ritiro, qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA deve provvedere al richiamo pubblicandolo nella specifica area del portale del ministero della Salute. In questi giorni è stato pubblicato un Nuovo richiamo alimentare: ecco la bibita da non bere e perchè.



Nuovo richiamo da parte del ministero ... Leggi su tvzap (Di sabato 30 luglio 2022) Può capitare che alcuni prodotti escano con qualche difetto di fabbrica. In questo caso gli operatori del settore(OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato. Oltre al ritiro, qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA deve provvedere alpubblicandolo nella specifica area del portale del. In questi giorni è stato pubblicato unlada none perchè.dadel...

BortolazzoPaola : @Massi_Fantini84 Quindi avrei preferito fare il 2 richiamo, soprattutto visto che i miei genitori e suoceri 80enni… - EnricoFaraboll1 : I ricoveri in Australia hanno ora stabilito un nuovo record con oltre il 96% degli adulti completamente vaccinati e… - MinettoTamara : @MusicaJacopo Adesso,sono anche trasmissibili? Allora noi moriremo e vi trascineremo con noi? Quindi,vi troveremo,d… - FunnyVegan : Nuovo richiamo da parte del #Ministero della #salute, il rischio è chimico. Leggi di più nella #news: #sicurezza… - Anna26648966 : @literally_soia @ProfCampagna Lo fai 3 volte in un anno. Poi un richiamo prima dei 6anni. Normale per quasi tutti i… -