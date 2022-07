Nunez già idolo dei Reds, Haaland sbaglia l'impossibile (Di sabato 30 luglio 2022) Il Liverpool batte 3 - 1 il Manchester City nel Community Shield: gol di Alexander - Arnold, pari di Julian Alvarez, poi i Reds trionfano col rigore di ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 30 luglio 2022) Il Liverpool batte 3 - 1 il Manchester City nel Community Shield: gol di Alexander - Arnold, pari di Julian Alvarez, poi itrionfano col rigore di ...

Liverpool, Klopp: "La mia squadra è pronta per la stagione" L'aggiunta di Nunez dovrebbe migliorare l'attacco del Liverpool , che lo scorso anno non è riuscito ... Dobbiamo dargli tempo, ma ha già dimostrato tanta qualità", ha detto il terzino sinistro. "Abbiamo ...