Noto Sondaggi, exploit di Fratelli d'Italia al 24% che stacca il Pd di 4 punti. Il centrodestra sfiora il 50 (Di sabato 30 luglio 2022) centrodestra, vento in poppa nei Sondaggi, sfiora il 50 per cento con il centrosinistra in affanno (23,5%) alle prese con le alchimie delle alleanze. Come dimostra l'iperattivismo di Enrico Letta impegnato a gestire le turbolenze dei centristi sullo sfondo della definitiva débacle dei 5Stelle. Se si votasse oggi, la coalizione di centrodestra, che si presenta unita alle urne, otterrebbe il 49% delle preferenze. È quanto emerge da una rilevazione di Noto Sondaggi. Noto Sondaggi, FdI al 24 e Pd al 20 Al secondo posto la coalizione di centrosinistra con il 23,5 % dei voti, mentre una coalizione di centro raggiungerebbe l'11,5%. Il Movimento 5 stelle guidato da Conte, ormai alle briciole, invece, prenderebbe l'11% dei voti.

