Nonostante le elezioni rischiamo l’effetto placebo della democrazia

Roma, 30 lug – Meno di due mesi alle elezioni del 25 settembre, con di mezzo il mese di agosto, almeno in teoria da dedicare in larga parte a relax e, se possibile, qualche viaggio turistico. Pertanto, possiamo ritenere la scadenza elettorale imminente. Al netto delle considerazioni individuali sull'opportunità della crisi di governo estiva, sulla caduta del governo Draghi e sulla pantomima osservata per settimane in Parlamento, si tratta di una buona notizia. Infatti, era da tempo che la legislatura aveva perso ogni senso d'esistere e si era assistito ad uno scollamento tra gli eletti del 2018 e la volontà popolare del momento. elezioni con rischio di instabilità Tuttavia, le prossime elezioni potrebbero sancire una nuova ingovernabilità, che potrebbe essere determinata dal responso elettorale ma anche dalla ...

