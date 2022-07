“Non sto bene | vi amo” L’annuncio Lulú Selassiè | i fan pensano solo a lei e che sorpresa

(Di sabato 30 luglio 2022) Dopo il GF Vip 6 Lulùsta ottenendo un grande successo. Lei costantemente informa i suoi fan attraverso i social sui suoi impegni che riguardano sia la vita privata che quella pubblica. È uscita dalla casa più spiata d’Italia innamoratissima di Manuel Bortuzzo che ha conosciuto durante il reality. La loro storia ha fatto emozionare tutti, poi si è sciolta come neve al sole dopo qualche tempo di convivenza. Storia d’amore al capolinea per il nuotatore e la principessa, che subito dopo l’uscita dal reality erano anche andati a convivere.è arrivato via Instagram da Manuel Bortuzzo, che ha confermato la fine della relazione con Lulù Selassié: “In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate”. Lulùregalo dei fan: lei non sta ...

gennaromigliore : La natura sessista di una destra indecente è racchiusa nelle offese a @mara_carfagna e @msgelmini di un inutile e d… - daymelloreal : Sto conquistando le mie cose, provenivo da una vita umile e sto combattendo ogni successo. Sono single da oltre 3 a… - daymelloreal : E non ho fatto un commento dirigere l'odio, nessuno sa cosa c'è dietro le reti. Oltre a una persona pubblica, sono… - RobiLux17 : @marcoma69772582 @duchessa79 La stessa necessità di giudicare così tanto gli altri STRILLA DISPERATAMENTE che hai p… - F00LFORL0UIS : @fool_for_who ti giuro ci sto rimanendo malissimo e non c’entro nulla -

La Gazzetta del Mezzogiorno

'Miambientando bene nel gruppo, mi sento a mio agio. Sergio Ramos è stato il mio riferimento, in Italia ho apprezzato molto Cannavaro .vedo l'ora di giocare la Champions League, sono ...ho grandi difetti caratteriali, per quando riguarda i punti forti avete visto tutti i video (... conosci già la passione dei napoletani Può portarti pressione 'Mirendendo conto di quanto ... Decaro: «Dati sbagliati non sto cementificando Bari» Mattia è più sorpreso che preoccupato per quello che legge in giro, per quello che si sente sul conto del Milan. Poi si abbandona al sarcasmo e scrive: "Il Milan non sa ...