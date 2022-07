Non solo poca disponibilità PS5 ma pericolo prezzo in salita, il principale motivo (Di sabato 30 luglio 2022) Purtroppo la disponibilità PS5 non accenna ad aumentare in numero di scorte a disposizione sui mercati e ora a questa giù pessima notizia per i gamer se ne aggiunge un’altra. Non è così assurda (anzi) l’ipotesi che il costo della stessa console aumenti nel breve periodo, con sommo rammarico di chi non sia riuscito ancora a guadagnarsi la sua unità nonostante i svariati tentativi. Lo stato delle cose attuale Nonostante la scarsissima disponibilità PS5 dei precedenti mesi. sono state distribuite nel mondo 21 milioni circa di unità di prodotto. A fronte del discreto successo, i profitti di casa Sony sono calati del 37%. Per superare la crisi servirebbe senz’altro vendere più console ma ciò non è possibile per la reiterata mancanza di componenti essenziali come i semiconduttori. I costi di produzione sono dunque aumentati nel tempo per il colosso ... Leggi su optimagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Purtroppo laPS5 non accenna ad aumentare in numero di scorte a disposizione sui mercati e ora a questa giù pessima notizia per i gamer se ne aggiunge un’altra. Non è così assurda (anzi) l’ipotesi che il costo della stessa console aumenti nel breve periodo, con sommo rammarico di chi non sia riuscito ancora a guadagnarsi la sua unità nonostante i svariati tentativi. Lo stato delle cose attuale Nonostante la scarsissimaPS5 dei precedenti mesi. sono state distribuite nel mondo 21 milioni circa di unità di prodotto. A fronte del discreto successo, i profitti di casa Sony sono calati del 37%. Per superare la crisi servirebbe senz’altro vendere più console ma ciò non è possibile per la reiterata mancanza di componenti essenziali come i semiconduttori. I costi di produzione sono dunque aumentati nel tempo per il colosso ...

matteosalvinimi : Che strano… Secondo voi è un caso? Amici, a sinistra fanno di tutto per fermarci, ma non ce la faranno mai. Il 25 s… - ItaliaViva : Oggi giustamente si chiede a #Salvini di fare chiarezza in merito ai suoi rapporti con la #Russia, ma la stessa tra… - gparagone : Bugiardi; al governo da due anni. Devono solo chiedere scusa. E non è detto che avranno il nostro perdono.… - luckymia3 : @AlvisiConci Ha detto che non ha senso per Renzi andare da solo, motivandolo con cazzate - Noname63840335 : @gloquenzi Che dire di Renzi che elemosinava l'ammucchiata e dopo le porte chiuse 8n faccia si è rassegnato dicendo… -