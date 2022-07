“Non si tolgano risorse e personale all’asilo nido di Alzano Lombardo” (Di sabato 30 luglio 2022) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una mamma di Alzano Lombardo che chiede all’Amministrazione Comunale di non ridurre il personale dell’asilo nido per affidarlo ad altre mansioni. Buongiorno, con la presente sono a portare tutto il mio disappunto e dispiacere per aver appreso che la nostra amministrazione comunale ha deciso di disinvestire in uno dei servizi migliori del comune di Alzano, il suo asilo nido, un luogo fondamentale per la cittadinanza. La procedura è quella già vista e ri vista, lo spostamento di figure storiche per ottimizzare i costi. Non è un bisogno personale il mio, mia figlia finirà l’asilo nido proprio oggi, il mio è uno sdegno per le politiche sociali, la mia è una voce che vuole consentire a quante più famiglie di poter ... Leggi su bergamonews (Di sabato 30 luglio 2022) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una mamma diche chiede all’Amministrazione Comunale di non ridurre ildell’asiloper affidarlo ad altre mansioni. Buongiorno, con la presente sono a portare tutto il mio disappunto e dispiacere per aver appreso che la nostra amministrazione comunale ha deciso di disinvestire in uno dei servizi migliori del comune di, il suo asilo, un luogo fondamentale per la cittadinanza. La procedura è quella già vista e ri vista, lo spostamento di figure storiche per ottimizzare i costi. Non è un bisognoil mio, mia figlia finirà l’asiloproprio oggi, il mio è uno sdegno per le politiche sociali, la mia è una voce che vuole consentire a quante più famiglie di poter ...

