Non aspettatevi una sfila di appuntamenti: per l'anniversario a cifra tonda della morte di Marilyn Monroe solo Canale 5, Sky e Netflix ricordano la diva (Di sabato 30 luglio 2022) Nella notte tra il 4 e il 5 agosto di 60 anni fa, nella sua casa di Brentwood, a Los Angeles, moriva Marilyn Monroe. Aveva 36 anni. Era sola. Infelice. Forse depressa. Forse assassinata da qualcuno. Chissà. L'archiviazione ufficiale come suicidio per un mix di barbiturici è una delle decisioni più controverse che la storia ricordi. Alla sua fine misteriosa, a lei mito del cinema, ma anche donna simbolo delle fragilità umane e icona di successo e bellezza assoluta, la tv dedica vari appuntamenti. Ecco quali, quando e dove vederli.

