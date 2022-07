"Nomi dei ministri prima del voto". La proposta di Salvini agli alleati (Di sabato 30 luglio 2022) In nome della chiarezza e della trasparenza, Matteo Salvini ha annunciato la proposta di mettere in chiaro i Nomi dei ministri prima del voto Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 luglio 2022) In nome della chiarezza e della trasparenza, Matteoha annunciato ladi mettere in chiaro ideidel

borghi_claudio : @thewaterflea @Marko_Morandi @BeachPapeete @bashir_221928 @eurallergico @Ilpiacentinoir1 @dottorbarbieri Capisco ma… - giuliapompili : È finito il mandato di Li Junhua a Roma, l’ambasciatore che è arrivato subito dopo la Via della Seta. Ci sono grand… - VSVPRASAD13 : RT @Alberto63Al: Io so. Io so i nomi di quello che viene chiamato golpe... io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dice… - LaMerlettaia : @aghiosxf @kapav65 Nella mia famiglia, anche le bambine (sé primogenite) portavano i nomi dei nonni. Ma le carte de… - Alberto63Al : Io so. Io so i nomi di quello che viene chiamato golpe... io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del… -