(Di sabato 30 luglio 2022) Nelle aree della propaganda filorussa e sostenitrice dell’invasione in Ucraina, circola un’immagine dove si sostiene che nella rivistaavrebbe fatto un serviziografico simile a quello appenasu Zelensky e sua moglie, ma ad Adolfe sua moglie Eva. L’obiettivo è quello di sostenere le accuse di nazismo contro il leader ucraino e il presunto sostegno a tale ideologia da parte degli occidentali. L’immagine diè un falso, modificato ad arte e storicamente scorretto. Per chi ha fretta Non risulta alcun serviziografico dedicato ae sua moglieda. Larisale al 1940, un anno dopo la pubblicazione ...

Nelle aree della propaganda filorussa e sostenitrice dell'invasione in Ucraina, circola un'immagine dove si sostiene che nel 1939 la rivistaavrebbe fatto un servizio fotografico simile a quello appena pubblicato su Zelensky e sua moglie, ma ad Adolf Hitler e sua moglie Eva Braun. L'obiettivo è quello di sostenere le accuse di ......a stare sulla copertina di. Quindi hanno ragione quelli che accusano la moglie d'un tizio il cui paese viene bombardato d'essere così vanitosa da mettersi in posa come una modella Certo che:... No! Vogue non ha pubblicato una foto di Hitler ed Eva Braun nel 1939 Il servizio di Vogue che ritrae in copertina la signora Olena Zelenska e, nelle pagine interne, un servizio fotografico della coppia Zelensky ha generato sui media e sui social un dibattito accalorato ...Quella della first lady ucraina è una grande lezione involontaria, che va oltre le polemiche (ridicole) e che punta sul grande indicibile della contemporaneità, cioè che la fama non vale niente e che ...