No - Tav, nuovo assalto al cantiere in Val di Susa: 12 agenti feriti. Chiusa l'autostrada (Di sabato 30 luglio 2022) nuovo assalto da parte di manifestanti No - Tav al cantiere di San Didèro, in Val di Susa. Un lancio di sassi, tronchi e petardi ha costretto a chiudere la vicina autostrada Torino - Bardonecchia e la ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 luglio 2022)da parte di manifestanti No - Tav aldi San Didèro, in Val di. Un lancio di sassi, tronchi e petardi ha costretto a chiudere la vicinaTorino - Bardonecchia e la ...

davidallegranti : Ma come dimenticare Alfonso Bonafede? / 5 (L’archivio è lungo e qui siamo di nuovo nel 2018) La dottrina Bonafede s… - NicolaIndelica5 : @matteosalvinimi Avvicinare gli italiani alla politica… per fare cosa… farvi fregare di nuovo 49 milioni di euro… f… - Chirone6 : @gloquenzi @MariaDomenicaC4 niente di nuovo. Dire di NO senza ragioni vere e senza alternative. è stato così anche x TAV, TAP ecc - ConteZero76 : @dariochierchia @escobar_84 @BastianoJoao @gis_giannuzzo Stai sempre a schivare i punti: qual'è la linea 2022+ su E… - danimorandini : @AndreaMarcucci @iltirreno Con Di Maio ce la spiega meglio? Ieri coi gilet gialli, mai col partito di Bibbiano, no… -