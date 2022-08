No - Tav, nuovo assalto al cantiere in Val di Susa: 12 agenti feriti. Chiusa l'autostrada (Di sabato 30 luglio 2022) nuovo assalto da parte di manifestanti No - Tav al cantiere di San Didèro, in Val di Susa. Un lancio di sassi, tronchi e petardi ha costretto a chiudere la vicina autostrada Torino - Bardonecchia e la ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 luglio 2022)da parte di manifestanti No - Tav aldi San Didèro, in Val di. Un lancio di sassi, tronchi e petardi ha costretto a chiudere la vicinaTorino - Bardonecchia e la ...

infoitinterno : No Tav, Nuovo Sindacato Carabinieri: «Ennesima vile aggressione» - fisco24_info : Violenze No Tav, per gli investigatori regia di Askatasuna: Sabato i manifestanti hanno preso di mira a San Didero… - elbeppi : Sono passato a dare l'ultimo saluto al sottopasso per la grande mela prima che venga chiuso domani per dare spazio… - lagenda70889069 : No Tav in Valsusa: nuovo Sindacato Carabinieri 'Ennesima vile aggressione' - Spinosauro21 : @aniello7779 sovranista con la Lega poi europeista col pd ora di nuovo populista, no Tav poi si Tav, no Tap si Tap,… -