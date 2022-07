No Tav, lancio di pietre e petardi al cantiere dell’Alta velocità: attivisti provano a tirare giù le reti, polizia usa idranti e lacrimogeni (Di sabato 30 luglio 2022) Tensioni in Val di Susa, a San Didero, nel Torinese, al termine del corteo organizzato nell’ambito del Festival dell’Alta Felicità. Una volta arrivati al cantiere dell’autoporto alcuni manifestanti hanno iniziato a provare a tirare giù le reti con delle corde ma sono stati respinti dalle forze dell’ordine con l’idrante. Da lì è nato uno scontro con lancio di petardi e pietre da un lato e lacrimogeni dall’altro. I militanti hanno assaltato l’area sia al varco posto sul lato della statale sia nella zona est, a ridosso dell’autostrada. Al corteo hanno partecipato circa duemila persone, tra questi anche gli attivisti Fridays For Future L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Tensioni in Val di Susa, a San Didero, nel Torinese, al termine del corteo organizzato nell’ambito del FestivalFelicità. Una volta arrivati aldell’autoporto alcuni manifestanti hanno iniziato a provare agiù lecon delle corde ma sono stati respinti dalle forze dell’ordine con l’idrante. Da lì è nato uno scontro condida un lato edall’altro. I militanti hanno assaltato l’area sia al varco posto sul lato della statale sia nella zona est, a ridosso dell’autostrada. Al corteo hanno partecipato circa duemila persone, tra questi anche gliFridays For Future L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

