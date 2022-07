No! Questa nella foto non è Diana, la bambina lasciata sola e deceduta a Milano (Di sabato 30 luglio 2022) Da qualche giorno circolano delle foto attribuite alla piccola Diana, la bambina morta in casa abbandonata dalla madre Alessia Pifferi. L’immagine viene riportata con la scritta «Riposa in pace», accompagnata dal commento degli autori del post sulla vicenda. Non si tratta di Diana, ma di un’altra bambina che oggi sarebbe più grande di lei. Per chi ha fretta La foto della bambina viene utilizzata per associarla a Diana, la bambina di 16 mesi lasciata morire a Milano dalla madre. La foto è un fotogramma di un video e una gif animata che circola da più di 5 anni. Analisi Riportiamo un post di esempio dove viene condivisa l’immagine attribuita alla piccola ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) Da qualche giorno circolano delleattribuite alla piccola, lamorta in casa abbandonata dalla madre Alessia Pifferi. L’immagine viene riportata con la scritta «Riposa in pace», accompagnata dal commento degli autori del post sulla vicenda. Non si tratta di, ma di un’altrache oggi sarebbe più grande di lei. Per chi ha fretta Ladellaviene utilizzata per associarla a, ladi 16 mesimorire adalla madre. Laè ungramma di un video e una gif animata che circola da più di 5 anni. Analisi Riportiamo un post di esempio dove viene condivisa l’immagine attribuita alla piccola ...

