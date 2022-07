Niko Pandetta, nuove polemiche per un concerto del trapper che omaggia i boss. Associazione Caponnetto: “Fermarlo, messaggio perverso” (Di sabato 30 luglio 2022) nuove polemiche per un concerto del cantante neomelodico Niko Pandetta. L’Associazione contro le illegalità e le mafie A. Caponnetto in una lettera alla Prefettura di Campobasso, alla Questura ed al sindaco di Pietracatella, chiede il blocco del concerto del trapper previsto per sabato sera nel piccolo centro di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Pandetta è noto per essere il nipote del boss catanese Salvatore Cappello, al 41 bis dal 1993, al quale nel 2016 ha dedicato una canzone che tra l’altro recita: “Zio Turi io ti ringrazio ancora per tutto quello che fai per me, sei stato tu la scuola di vita che mi ha insegnato a vivere con onore, per colpa di questi pentiti sei chiuso là dentro al 41 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022)per undel cantante neomelodico. L’contro le illegalità e le mafie A.in una lettera alla Prefettura di Campobasso, alla Questura ed al sindaco di Pietracatella, chiede il blocco deldelprevisto per sabato sera nel piccolo centro di Pietracatella, in provincia di Campobasso.è noto per essere il nipote delcatanese Salvatore Cappello, al 41 bis dal 1993, al quale nel 2016 ha dedicato una canzone che tra l’altro recita: “Zio Turi io ti ringrazio ancora per tutto quello che fai per me, sei stato tu la scuola di vita che mi ha insegnato a vivere con onore, per colpa di questi pentiti sei chiuso là dentro al 41 ...

