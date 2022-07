Nigeriano ucciso a stampellate in strada | Cos' hai detto alla mia fidanzata? La storia e la foto che sconvolge l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) Un caso di cronaca nera ha sconvolto ieri le Marche sia per la gravità dell'episodio che perla futilità delle ragioni che hanno causato la tragedia. Un uomoè stato aggredito eieri a colpi di stampella, la sua, in pieno centro a Civitanova Marche in provincia di Macerata. La vittima si chiamava Alika Ogorchukwu, aveva 39 anni e abitava con la sua famiglia (moglie e un bambino) a San Severino Marche. Era un venditore ambulante di fazzoletti e piccoli accessori che vendeva per, all'uscita dei negozi, e qualche volta chiedeva una moneta. Un uomo claudicante, perché l'anno scorso era stato investito mentre era in bici e quindi si aiutava con una stampella. Secondo una prima ricostruzione, l'ambulante avrebbe fatto un apprezzamento a una donna,dell'uomo che lo ha poi aggredito e ...