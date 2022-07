Nigeriano massacra negoziante cinese a martellate Ma la Boldrini non ne parlerà

(Di sabato 30 luglio 2022) Avellino, 20 lug – Alle 9 di questa mattina un giovanedi 24 anni ha fatto irruzione in un negozio di Monteforte Irpino,un comune di circa 10mila abitanti in provincia di Avellino. Il titolare dell’esercizio era undi 54 anni. L’africano, una volta entrato nel locale, hato e ucciso il proprietario a colpi di martello. A rimetterci è stato anche un malcapitato cliente del negozio, un 49enne bulgaro che aveva cercato di bloccare l’aggressore. L’uomo, ferito dal martello, è attualmente ricoverato all’Ospedale di Avellino in condizioni molto gravi. Cronache di un «Paese normale» Non si conoscono ancora i motivi che hanno scatenato la follia omicida del giovane. Quello che si sa è che l’africano era stato cacciato ieri dalla mensa dei poveri di Avellino poiché aveva picchiato uno ...

AtenaPallade : RT @IlPrimatoN: Su Civitanova Marche si sono accesi tutti i riflettori di stampa e politica di sinistra. Questo misfatto, invece, sarò pres… - IlPrimatoN : Su Civitanova Marche si sono accesi tutti i riflettori di stampa e politica di sinistra. Questo misfatto, invece, s… - GiacomoZamai : @Veritasveriveri @freedomclubtk Mi sa che la tua ragazza “presente” ga visto male. Risulta che “il nigeriano” altri… - Stelliosildrago : RT @TELADOIOLANIUS: Un nigeriano di 24 anni entra in un negozio e massacra a martellate un cinese ed un bulgaro Domanda: che cazzo ci facev… - TELADOIOLANIUS : Un nigeriano di 24 anni entra in un negozio e massacra a martellate un cinese ed un bulgaro Domanda: che cazzo ci f… -

AGI - Agenzia Italia

La polizia sta ascoltando i testimoni Gli ha strappato la stampella , con cui l'uomo, undi 39 anni, si aiutava per camminare , e l'ha usata come un'arma, fracassandogliela più volte sulla ...La vittima si chiamava Alika Ogorchukwu, 39 anni, ambulante. La violenta aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza ma anche dai telefonini dei passanti. In un frame si ... Un giovane nigeriano uccide un commerciante cinese a martellate Durissimo scontro social tra il conduttore di Piazzapulita e Giorgia Meloni sulla tragica uccisione di Alika Ogorchukwu, l’ambulante 39enne di ...E chi, come Enrico Mentana, al contrario si presta a riflessioni più sensate. 30 luglio 2022 a. a. a. L'orrore di Civitanova Marche, per ovvie ragioni, sconvolge l'Italia. In compenso, in molti hanno ...