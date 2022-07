Nicola Savino parla del rapporto con suo padre | “La malattia…”

_Nuanda_ : @Alessio3R nella top five dell'odio se la gioca con Fabio Fazio, Benigni, Renzi e Nicola Savino - LucaC_01 : @ablitaxjfc Ma è Nicola Savino - MargheritaDara2 : il pd di monte san savino è davvero interessante. MARGHERITA SCARPELLINI E NICOLA MEACCI - IlMattinoFoggia : Cresciuto negli stessi vicoli di Peppino Di Vittorio e Nicola Zingarelli a #Cerignola , oggi, #25luglio 1971, nasce… - DivinoPonchiaz : @CrazyItalianPol Sembra un “Evil Nicola Savino” -

Fortementein.com

Al timone della conduzione c'erano Ilary Blasi accompagnata in studio dalla presenza dei dueopinionistie Vladimir Luxuria. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre ......Irpine di Cassano Irpino - Lilli Stanco per la cantina Vini Benelli a Sturno e Nadiadell'... E ancoraUrciuolo di Lumaca Irpina, che a Forino ha cominciato la sua attività di produzione di ... Nicola Savino: "Mi nutrivano tramite una flebo", il racconto dell'incidente Intervistato tempo fa dal Corriere della Sera, Nicola Savino ha raccontato il rapporto con suo padre: un legame non sempre facile.Oggi si è tenuto l'ultima puntata stagionale di Deejay Chiama Italia, il programma di Radio DEEJAY condotto da Linus e Nicola Savino. Il saluto di Linus: "Vi auguriamo un'estate molto romantica". Il p ...