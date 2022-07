NextGen Race, al momento 8 italiani nella top 20! Jannik Sinner guida la marea azzurra! (Di sabato 30 luglio 2022) La Race to Milan, la classifica relativa alla stagione 2022 riguardante i tennisti under 21 che lottano per qualificarsi alle Next Gen ATP Finals, vede nell’ultimo aggiornamento otto azzurrini tra i primi venti. Soltanto i migliori otto si giocheranno il titolo a fine anno a Milano: al momento sarebbero qualificati Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Race NEXT GEN 1 ESP Carlos Alcaraz 41202 ITA Jannik Sinner 1430 3 ITA Lorenzo Musetti 1121 4 DEN Holger Rune 953 5 GBR Jack Draper 559 6 CZE Jiri Lehecka 467 7 TPE Chun-Hsin Tseng 403 8 USA Brandon Nakashima 3929 ITA Francesco Passaro 358 10 ITA Flavio Cobolli 255 11 SUI Dominic Stricker 24912 ITA Luca Nardi 234 13 ITA Francesco Maestrelli 233 14 CZE Dalibor Svrcina 205 15 USA Emilio Nava 189 16 SRB Hamad Medjedovic 18517 ITA ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Lato Milan, la classifica relativa alla stagione 2022 riguardante i tennisti under 21 che lottano per qualificarsi alle Next Gen ATP Finals, vede nell’ultimo aggiornamento otto azzurrini tra i primi venti. Soltanto i migliori otto si giocheranno il titolo a fine anno a Milano: alsarebbero qualificatie Lorenzo Musetti.NEXT GEN 1 ESP Carlos Alcaraz 41202 ITA1430 3 ITA Lorenzo Musetti 1121 4 DEN Holger Rune 953 5 GBR Jack Draper 559 6 CZE Jiri Lehecka 467 7 TPE Chun-Hsin Tseng 403 8 USA Brandon Nakashima 3929 ITA Francesco Passaro 358 10 ITA Flavio Cobolli 255 11 SUI Dominic Stricker 24912 ITA Luca Nardi 234 13 ITA Francesco Maestrelli 233 14 CZE Dalibor Svrcina 205 15 USA Emilio Nava 189 16 SRB Hamad Medjedovic 18517 ITA ...

