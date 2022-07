Netflix lancia il suo Sex and the city in salsa gay | Uncoupled

(Di sabato 30 luglio 2022) Dall’ideatore di Sex and theed Emily in Paris e dal produttore esecutivo di Modern Family, arriva. Una serie dramedy che strizza l’occhio a tutte le altre serie di successo. Otto episodi intrisi di realismo, comicità e stile, terranno compagnia gli abbonati. Creata da Darren Star insieme a Jeffrey Richman,, la serie è stata al centro delle polemiche fin da subito perché sarebbe infarcita di stereotipi sia sull’omosessualità, che in generale sulla vita stessa. Ma del resto non ha pretese di rappresentare tutti ed è ben inserito in un contesto di classe agiata newyorkese.: come ci si ricostruisce nella mezza età Dopo diciassette anni di convivenza l’agente immobiliare Michael Lawson, interpretato dal bravissimo Neil Patrick Harris, viene lasciato ...

Pinocchio , il nuovo film in stop motion di, arriverà a dicembre sulla piattaforma in streaming (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). L'adattamento di Guillermo Del Toro non sarà fedelissimo alla favola di ...... che, insieme a Uma Thurman, sta girando The Old Guard 2 , film prodotto dai cui set sono ... Angelina Jolie balla con la figlia, Damianoun altro messaggio contro Putin e la guerra. ... Netflix lancia la nuova funzione: come attivare l'audio spaziale Il colosso dello streaming collabora con un progetto pensato dall'Accademia del cinema ucraino per fornire sostegno alla produzione di contenuti ucraini ...Netflix presenta tre nuovi giochi dedicati agli abbonati di cui uno, Before Your Eyes che interagisce con il movimento oculare del giocatore.