Netflix, il nuovo spot “rompe” gli schermi delle tv: utenti furiosi in Brasile (Di sabato 30 luglio 2022) Un video che spacca: è proprio il caso di dirlo. Il trailer brasiliano di The Gray Man, il film con Ryan Gosling e Chris Evans disponibile su Netflix, ha spaventato e in alcuni casi anche fatto infuriare gli utenti della piattaforma streaming. La clip, infatti, è fatta così bene che ha il potere di “crepare” gli schermi dei televisori. Chiaramente si tratta di un danno apparente, e non di certo reale, ma in molti ci sono cascati. Nel trailer brasiliano di The Gray Man (diverso da quello distribuito negli altri Paesi) dopo l’esplosione di una granata lo schermo degli utenti “va in frantumi”. L’effetto è realizzato così bene che le crepe che compaiono sulla tv sembrano aver arrecato danni reali all’elettrodomestico. Così diverse persone si sono riversate su Twitter per esprimere tutta la loro paura ma anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Un video che spacca: è proprio il caso di dirlo. Il trailer brasiliano di The Gray Man, il film con Ryan Gosling e Chris Evans disponibile su, ha spaventato e in alcuni casi anche fatto infuriare glidella piattaforma streaming. La clip, infatti, è fatta così bene che ha il potere di “crepare” glidei televisori. Chiaramente si tratta di un danno apparente, e non di certo reale, ma in molti ci sono cascati. Nel trailer brasiliano di The Gray Man (diverso da quello distribuito negli altri Paesi) dopo l’esplosione di una granata lo schermo degli“va in frantumi”. L’effetto è realizzato così bene che le crepe che compaiono sulla tv sembrano aver arrecato danni reali all’elettrodomestico. Così diverse persone si sono riversate su Twitter per esprimere tutta la loro paura ma anche ...

