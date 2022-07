Napoli, un club di Premier su un centrocampista azzurro (Di sabato 30 luglio 2022) Il Napoli sta vivendo un mercato con diverse uscite importanti: dopo Insigne, Koulibaly e Mertens potrebbe essere il momento di un centrocampista. Si tratta di Fabian Ruiz. Secondo quanto riferisce la BBC, un club inglese sarebbe interessato al giocatore e i suoi agenti hanno già avviato i contatti. Nelle ultime ore, la dirigenza del Manchester United avrebbe effettuato un sondaggio per il centrocampista spagnolo. Fabian è in scadenza nel 2023 e non ci sarebbe un rinnovo in vista con il Napoli. Fabian Ruiz Napoli Il centrocampista, classe 1996, è in rosa dal 2018 e con il Napoli ha realizzato 18 gol e 14 assist in 125 presenze in Serie A. Il mercato dello United è ancora molto aperto: dopo gli acquisti di Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, e ... Leggi su rompipallone (Di sabato 30 luglio 2022) Ilsta vivendo un mercato con diverse uscite importanti: dopo Insigne, Koulibaly e Mertens potrebbe essere il momento di un. Si tratta di Fabian Ruiz. Secondo quanto riferisce la BBC, uninglese sarebbe interessato al giocatore e i suoi agenti hanno già avviato i contatti. Nelle ultime ore, la dirigenza del Manchester United avrebbe effettuato un sondaggio per ilspagnolo. Fabian è in scadenza nel 2023 e non ci sarebbe un rinnovo in vista con il. Fabian RuizIl, classe 1996, è in rosa dal 2018 e con ilha realizzato 18 gol e 14 assist in 125 presenze in Serie A. Il mercato dello United è ancora molto aperto: dopo gli acquisti di Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, e ...

