Napoli, Sky: “Petagna salta l’allenamento, attenzione all’indizio mercato” (Di sabato 30 luglio 2022) Napoli Petagna- Il Napoli continua il suo ritiro a Castel di Sangro. Ottavo giorno di allenamento per gli uomini di Spalletti. Dopo un risveglio muscolare sono tornati a svolgere una partita a campo ridotto. Il Napoli è attivo sul mercato in entrata ma, non acquista se non libera prima in uscita. Stamane nell’allenamento dei Partenopei, mancava Andrea Petagna, soprattutto dopo il suo problema al piede. Giovedì mattina, è uscito anzitempo dopo la partitella a campo ridotto dopo un contrasto duro con Kim Min Jae. Dunque, la trattativa col Monza è in fase di dirittura d’arrivo, che è pronto a pagare circa 15 milioni di euro al Napoli. Si discute su una base di prestito con obbligo di riscatto, con questo obbligo fissato in base all’obbiettivo salvezza ... Leggi su seriea24 (Di sabato 30 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro a Castel di Sangro. Ottavo giorno di allenamento per gli uomini di Spalletti. Dopo un risveglio muscolare sono tornati a svolgere una partita a campo ridotto. Ilè attivo sulin entrata ma, non acquista se non libera prima in uscita. Stamane neldei Partenopei, mancava Andrea, soprattutto dopo il suo problema al piede. Giovedì mattina, è uscito anzitempo dopo la partitella a campo ridotto dopo un contrasto duro con Kim Min Jae. Dunque, la trattativa col Monza è in fase di dirittura d’arrivo, che è pronto a pagare circa 15 milioni di euro al. Si discute su una base di prestito con obbligo di riscatto, con questo obbligo fissato in base all’obbiettivo salvezza ...

sscnapoli : ?? #NapoliMallorca in diretta sulla nostra pagina Facebook e su Sky ?? - SkyTG24 : Napoli, ai domiciliari in giro senza casco, patente e assicurazione - sscnapoli : ?? #NapoliAdana domani alle ore 20:30. Seguila in diretta pay per view sulla pagina Facebook del club e su @SkySport… - NapoliBrasile : RT @sscnapoli: ?? #NapoliMallorca in diretta sulla nostra pagina Facebook e su Sky ?? - ParliamoDiNews : Sky - `No` di Raspadori al rinnovo del Sassuolo, ha scelto Napoli: la situazione #raspadori #rinnovo #sassuolo… -