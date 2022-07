sportli26181512 : Napoli, senti Kim: “Koulibaly insostituibile, ma voglio lasciare il segno”: Napoli, senti Kim: “Koulibaly insostitu… - aylinayaza : RT @Gazzetta_it: Napoli, senti Kim: “Koulibaly insostituibile, ma voglio lasciare il segno” #calciomercato - Gazzetta_it : Napoli, senti Kim: “Koulibaly insostituibile, ma voglio lasciare il segno” #calciomercato - tznmyking : Salutare il posto e le persone con cui ti senti veramente felice e te stesso non è mai facile e lascia malinconia,… - Massipece : @Bea91244242 Senti genio, a Napoli lo diciamo da secoli È Muort' 'e subbeto ( è morto per un malore improvviso). M… -

'Sono molto contento di essere approdato qui,è…- ha detto Kim - e non si può dire di no a una piazza del genere, l'ho scelta con convinzione. La trattativa è stata facile dal ...'E' stata facile in realtà, ero molto attratto dalrispetto alle altre proposte'. E' una bella sfida sostituire un grande come Koulibalyresponsabilità e orgoglio 'E' un giocatore ... Napoli, senti Montella: "Spalletti allenatore internazionale. E Kim in Turchia mi ha impressionato" Il difensore coreano: “Ho trovato un bel clima, mi sono già integrato. Sergio Ramos e Cannavaro i miei modelli, le aspettative sono uno stimolo” ...Un affare da 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma il Napoli - forte del sì del calciatore - cercherà di abbassare il prezzo.