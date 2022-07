Napoli | possibili visite mediche per Kepa la prossima settimana

(Di sabato 30 luglio 2022) Ilal lavoro per chiudere la trattativa con il Chelsea per: lapotrebbe esserci già leSono ore decisive per il passaggio diArrizabalaga al. Secondo quanto riportato da Rai Sport, le parti sono sempre più vicine. Il portiere basco del Chelsea potrebbe fare legià laa Villa Stuart. L'articolo proviene da Calcio News 24.

valewithyou1 : RT @mirkotorre24: ??AGGIORNAMENTO PORTIERE #Kepa supera #Navas, l'accordo è stato trovato tra #Napoli e #Chelsea. Possibili visite mediche i… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Rai - Kepa-Napoli, si lavora sui bonus: possibili visite mediche a metà settimana - matthrc89 : RT @mirkotorre24: ??AGGIORNAMENTO PORTIERE #Kepa supera #Navas, l'accordo è stato trovato tra #Napoli e #Chelsea. Possibili visite mediche i… - simonecampana11 : RT @mirkotorre24: ??AGGIORNAMENTO PORTIERE #Kepa supera #Navas, l'accordo è stato trovato tra #Napoli e #Chelsea. Possibili visite mediche i… - jacopino24 : RT @mirkotorre24: ??AGGIORNAMENTO PORTIERE #Kepa supera #Navas, l'accordo è stato trovato tra #Napoli e #Chelsea. Possibili visite mediche i… -

Ilal lavoro per chiudere la trattativa con il Chelsea per Kepa: la settimana prossima potrebbe esserci già le visite mediche Sono ore decisive per il passaggio di Kepa Arrizabalaga al. Secondo quanto riportato da Rai Sport, le parti sono sempre più vicine. Il portiere basco del Chelsea potrebbe fare le visite mediche ...... in campionato invece prima contro ildi Victor Osimhen , più carico che mai dopo la ... DIRETTA VERONA CREMONESE: LE PROBABILI FORMAZIONI Ecco di seguito leformazioni della diretta ...Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, attraverso i social, ha aggiornato sulla trattativa tra il Napoli ed il Chelsea per Kepa. "Altro che a ...Portalettere sempre più digitali grazie ai nuovi palmari anche a Napoli e provincia. I nuovi dispositivi sono in grado di gestire corrispondenza e pacchi in contrassegno e permettono ...