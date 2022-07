Napoli | Kim | Koulibaly insostituibile | io do massimo

sscnapoli : ?? Kim “Forza Napoli Sempre” #Abruzzo22 ? - DiMarzio : .@sscnapoli | Le prime parole di #KimMinJae da calciatore azzurro - sscnapoli : ?? Kim “La trattativa è stata facile perché io volevo fortemente il Napoli, sono felice di essere qui” #Abruzzo22 ? - Salvato95551627 : RT @sscnapoli: ?? Kim “Forza Napoli Sempre” #Abruzzo22 ? - Enzolott : RT @sscnapoli: ?? Kim “Forza Napoli Sempre” #Abruzzo22 ? -

CASTEL DI SANGRO - Il nuovo pilastro difensivo deldi Spalletti viene dalla Corea del Sud e si chiamaMin - jae: sarà lui l'erede di Koulibaly . L'ex Fenerbahce avrà l'arduo compito di non far rimpiangere le prestazioni di KK, ceduto al ...Min - Jae si presenta così nella sua prima conferenza stampa con la maglia dela Castel di Sangro, lanciandosi tra grandi nomi del suo ruolo ma sapendo di voler crescere. Il difensore ...I due club hanno trovato l'intesa sull'ingaggio del portiere spagnolo: per la fumata bianca serve l'accordo definitivo sui bonus.I tifosi del Napoli si preparano ad abbracciare Min-Jae Kim, il difensore acquistato dal Fenerbahce per sostituire Koulibaly. Poco fa il sudcoreano è intervenuto in conferenza stampa, dove ha risposto ...