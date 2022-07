Napoli, dopo Zielinski vale 30 milioni: l'obiettivo svelato (Di sabato 30 luglio 2022) In caso di cessione di Zielinski per il quale sta insistendo il West Ham, il sogno del Napoli per rimpiazzare il polacco si chiama Dominik Szoboszlai.... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) In caso di cessione diper il quale sta insistendo il West Ham, il sogno delper rimpiazzare il polacco si chiama Dominik Szoboszlai....

