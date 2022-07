Napoli, accordo con Raspadori: pronti 30mln per il Sassuolo, si può chiudere nel weekend (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Giacomo Raspadarori ha trovato l’accordo con il Napoli. Il giocatore e il club di De Laurentiis hanno un raggiunto l’intesa sull’ingaggio ma manca l’accordo con il Sassuolo che non vorrebbe perdere il giocatore. Il Napoli spinge per regalarlo a Luciano Spalletti e nelle ultime ore ha accelerato per ingaggiare l’attaccante italiano. Un affare da 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma il Napoli – forte del sì del calciatore – cercherà di abbassare il prezzo. Il Corriere dello Sport scrive: “Raspadori ha detto sì. Il Napoli vuole Raspadori, Jack vuole il Napoli e il Sassuolo vacilla. Nel frattempo il prezzo è stabilito: il cartellino di Giacomo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Giacomo Raspadarori ha trovato l’con il. Il giocatore e il club di De Laurentiis hanno un raggiunto l’intesa sull’ingaggio ma manca l’con ilche non vorrebbe perdere il giocatore. Ilspinge per regalarlo a Luciano Spalletti e nelle ultime ore ha accelerato per ingaggiare l’attaccante italiano. Un affare da 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma il– forte del sì del calciatore – cercherà di abbassare il prezzo. Il Corriere dello Sport scrive: “ha detto sì. Ilvuole, Jack vuole ile ilvacilla. Nel frattempo il prezzo è stabilito: il cartellino di Giacomo ...

