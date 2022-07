Moto travolge famiglia sulle strisce a Bari: papà muore per salvare suo figlio di 7 anni (Di sabato 30 luglio 2022) E’ drammatico il racconto che arriva da Bari. Nella tarda serata di ieri si è verificato un tragico incidente, intorno alla mezzanotte, sul lungomare Cristoforo Colombo, a Santo Spirito. Nell’incidente è stata coinvolta una intera famiglia, travolta da un ragazzo di 20 anni che era a bordo della sua Moto. A perdere la vita, tragicamente, un uomo di 47 anni, originario di Bitonto. E’ stato travolto e ucciso nell’estremo tentativo di difendere suo figlio, un bambino di sette anni. Il gesto eroico ha salvato la vita al piccolo ma ha condannato il papà per il quale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto senza che per lui si potesse fare nulla. Gaetano De Felice, questo il nome del papà che ha perso la vita salvando il suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 30 luglio 2022) E’ drammatico il racconto che arriva da. Nella tarda serata di ieri si è verificato un tragico incidente, intorno alla mezzanotte, sul lungomare Cristoforo Colombo, a Santo Spirito. Nell’incidente è stata coinvolta una intera, travolta da un ragazzo di 20che era a bordo della sua. A perdere la vita, tragicamente, un uomo di 47, originario di Bitonto. E’ stato travolto e ucciso nell’estremo tentativo di difendere suo, un bambino di sette. Il gesto eroico ha salvato la vita al piccolo ma ha condannato ilper il quale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto senza che per lui si potesse fare nulla. Gaetano De Felice, questo il nome delche ha perso la vita salvando il suo ...

