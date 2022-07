Morto Roberto Nobile: il Parmesan di Distretto di Polizia aveva 74 anni (Di sabato 30 luglio 2022) L’attore scomparso improvvisamente ha lavorato con registi come Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Michele Placido, Nanni Moretti, Luchetti, Olmi. Era molto amato anche dal pubblico teatrale Leggi su corriere (Di sabato 30 luglio 2022) L’attore scomparso improvvisamente ha lavorato con registi come GiAmelio, Giuseppe Tornatore, Michele Placido, NMoretti, Luchetti, Olmi. Era molto amato anche dal pubblico teatrale

fanpage : È morto Roberto Nobile, l'attore aveva 75 anni ed era amatissimo per i ruoli di Antonio Parmesan in Distretto di Po… - Agenzia_Ansa : È morto Roberto Nobile, era il Nicolò Zito del commissario Montalbano. Tanti ruoli al cinema e in tv, da 'Distretto… - repubblica : Morto l'attore Roberto Nobile, in tv era il giornalista amico di Montalbano. Al cinema con Avati, Amelio, Moretti e… - micene_return : RT @fanpage: È morto Roberto Nobile, l'attore aveva 75 anni ed era amatissimo per i ruoli di Antonio Parmesan in Distretto di Polizia e Nic… - mariali94316534 : RT @Agenzia_Ansa: È morto Roberto Nobile, era il Nicolò Zito del commissario Montalbano. Tanti ruoli al cinema e in tv, da 'Distretto di Po… -