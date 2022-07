Morto l’attore Roberto Nobile: aveva 75 anni (Di sabato 30 luglio 2022) Grave lutto per il mondo del cinema. A lasciarci, Roberto Nobile, un altro talento italiano. Per anni ci ha tenuto compagnia nei film e serie tv più note del Paese. Dal ‘Distretto di Polizia’ a ‘Il Commissario Montalbano’. Roberto Nobile Fin da piccolo la sua passione per il cinema è sempre stata molto evidente. Il suo talento, la sua tenacia e la sua voglie di vivere della sua passione l’hanno portato a collaborare con diversi registi, tra cui: Giuseppe Tornatore, Nanni Moretti, Gianni Amelio, Pupi Avati ed Ermanno Olmi. Roberto Nobile film Alcuni dei film in cui ha partecipato: Festa di Laurea Ultimo minuto Stanno tutti bene Giovanni Falcone Caro Diario Le amiche del cuore Il giudice ragazzino Luce dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 luglio 2022) Grave lutto per il mondo del cinema. A lasciarci,, un altro talento italiano. Perci ha tenuto compagnia nei film e serie tv più note del Paese. Dal ‘Distretto di Polizia’ a ‘Il Commissario Montalbano’.Fin da piccolo la sua passione per il cinema è sempre stata molto evidente. Il suo talento, la sua tenacia e la sua voglie di vivere della sua passione l’hanno portato a collaborare con diversi registi, tra cui: Giuseppe Tornatore, NMoretti, GiAmelio, Pupi Avati ed Ermanno Olmi.film Alcuni dei film in cui ha partecipato: Festa di Laurea Ultimo minuto Stanno tutti bene GiovFalcone Caro Diario Le amiche del cuore Il giudice ragazzino Luce dei ...

Agenzia_Ansa : ? morto Paul Sorvino, l'attore italo americano conosciuto tra l'altro per 'Quei bravi ragazzi' di Martin Scorsese.… - SkyTG24 : Cinema, è morto l'attore Paul Sorvino: recitò in 'Quei bravi ragazzi' - CorriereCitta : Morto l'attore Roberto Nobile: aveva 75 anni