Morto a otto anni dopo un incidente in minimoto: genitori donano gli organi (Di sabato 30 luglio 2022) Mathis Bellon, pilota francese di otto anni, è Morto venerdì 29 luglio 2022 in seguito a un incidente avuto una settimana prima presso il kartodromo di Ala, in Trentino. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l’incidente si è verificato nel corso di un allenamento del giovane, che si trovava in pista insieme ad altri coetanei per il Campionato Italiano di Velocità e ha finito per perdere il controllo del mezzo per cause che devono ancora essere accertate. A quel punto Mathis è finito sull’asfalto, per poi essere centrato in pieno da un altro veicolo che stava sopraggiungendo. L’impatto è stato decisamente forte e ha preoccupato tutti i presenti, che hanno capito subito quanto la situazione potesse essere grave. Una volta sopraggiunti sul posti i soccorso, è stato portato presso l’ospedale di Borgo ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 30 luglio 2022) Mathis Bellon, pilota francese di, èvenerdì 29 luglio 2022 in seguito a unavuto una settimana prima presso il kartodromo di Ala, in Trentino. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l’si è verificato nel corso di un allenamento del giovane, che si trovava in pista insieme ad altri coetanei per il Campionato Italiano di Velocità e ha finito per perdere il controllo del mezzo per cause che devono ancora essere accertate. A quel punto Mathis è finito sull’asfalto, per poi essere centrato in pieno da un altro veicolo che stava sopraggiungendo. L’impatto è stato decisamente forte e ha preoccupato tutti i presenti, che hanno capito subito quanto la situazione potesse essere grave. Una volta sopraggiunti sul posti i soccorso, è stato portato presso l’ospedale di Borgo ...

