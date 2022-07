Monreale, dalla Regione oltre 1 milione di euro per le case popolari di Capo Piano Santa Rosalia (Di sabato 30 luglio 2022) “Dopo l’apprezzamento e l’approvazione del Cipes circa il progetto redatto dallo IACP per la realizzazione di interventi di risanamento strutturale ed efficientamento energetico per 40 alloggi dell’edilizia economica e popolare di via Capo Piano Santa Rosalia, oggi, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 2148, ha sancito la esecutività dello stanziamento. Adesso, l’Istituto Autonomo, provvederà in tempi brevi a mandare l’elaborato in gara”. A renderlo noto è il Deputato regionale di Forza Italia, Mario Caputo, che negli ultimi mesi aveva avviato interlocuzioni con l’Assessore Marco Falcone e con il Commissario dell’Istituto Autonomo per le case popolari di Palermo ed ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 30 luglio 2022) “Dopo l’apprezzamento e l’approvazione del Cipes circa il progetto redatto dallo IACP per la realizzazione di interventi di risanamento strutturale ed efficientamento energetico per 40 alloggi dell’edilizia economica e popolare di via, oggi, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaSiciliana del Decreto dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 2148, ha sancito la esecutività dello stanziamento. Adesso, l’Istituto Autonomo, provvederà in tempi brevi a mandare l’elaborato in gara”. A renderlo noto è il Deputato regionale di Forza Italia, Mario Caputo, che negli ultimi mesi aveva avviato interlocuzioni con l’Assessore Marco Falcone e con il Commissario dell’Istituto Autonomo per ledi Palermo ed ...

