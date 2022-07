Mompha | il miliardario più giovane al mondo | quanti hanni ha

(Di sabato 30 luglio 2022) IlpiùdelJunior. Il bimbo, di soli 10 anni, a sei aveva la sua prima villa di lusso. La storia che ha dell'incredibile arriva dalla Nigeria.è infatti è il primo figlio di Ismailia Mustapha, o "Senior", celebrità di internet. È stato lui a donargli la lussuosa abitazione. "Possedere la propria casa è una delle migliori sensazioni di sempre - ha spiegato ai tabloid britannici - Non può essere descritto a parole, non può essereficato in denaro. La proprietà di una casa è una sensazione che rende degna di essere affrontata la routine quotidiana della vita". Eppurenon è l'unico figlio, Ismailia ne ha due e ad entrambi regala le stesse cose.è dunque il "più ...

Gazzettino : Mompha, il miliardario più giovane del mondo: a 6 anni proprietario di una megavilla e supercar - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Mompha, il miliardario più giovane del mondo: a 6 anni proprietario di una megavilla e supercar - ilmessaggeroit : Mompha, il miliardario più giovane del mondo: a 6 anni proprietario di una megavilla e supercar -

ilmessaggero.it

Ilpiù giovane del mondo Originario della Nigeria , è il primo figlio della celebrità di Internet Ismailia Mustapha , o 'Senior'. La villa il padre gliel'ha regalata per i suo ...Ilpiù giovane del mondo Originario della , è il primo figlio della celebrità di Internet Ismailia Mustapha , o 'Senior'. La villa il padre gliel'ha regalata per i suo sesto ... Mompha, il miliardario più giovane del mondo: a 6 anni ha megavilla e supercar Mompha Junior, ha solo 10 anni. Quando ne aveva sei ha "acquistato" la sua prima villa extralusso. Di supercar, in casa, ce ne sono a iosa. Lui veste, of course, solo ...Mompha Junior, ha solo 10 anni. Quando ne aveva sei ha "acquistato" la sua prima villa extralusso. Di supercar, in casa, ce ne sono a iosa.