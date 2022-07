Momento imbarazzante per Meghan ed Harry l Giubileo di Platino: “La regina ha detto no” (Di sabato 30 luglio 2022) Un ordine della regina Elisabetta ha creato non pochi imbarazzi a Meghan Markle e ad Harry. È accaduto al Giubileo di Platino ma solo ora il retroscena è venuto alla luce Il principe Harry e Meghan Markle hanno partecipato a un servizio di ringraziamento alla Cattedrale di St Paul durante le celebrazioni del Giubileo di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 30 luglio 2022) Un ordine dellaElisabetta ha creato non pochi imbarazzi aMarkle e ad. È accaduto aldima solo ora il retroscena è venuto alla luce Il principeMarkle hanno partecipato a un servizio di ringraziamento alla Cattedrale di St Paul durante le celebrazioni deldi L'articolo NewNotizie.it.

GiovyDean : @corradoformigli @GiorgiaMeloni A volte si può ammettere di aver fatto un errore, una figura di merda, di essere st… - ZonaBianconeri : RT @erclab_tweet: Altro #Italia momento potentissimo. Se per davvero la #Juve riprende quel cadavere ambulante di #Pjanic deceduto da anni… - erclab_tweet : Altro #Italia momento potentissimo. Se per davvero la #Juve riprende quel cadavere ambulante di #Pjanic deceduto da… - PatrickPittola : @v2Dark Vero,tutti gli ex forzisti sono tra il discutibile e l'imbarazzante, ma non penso si possa mettere a confro… - sud_delmondo : @worldernest @GianricoCarof È la vera domanda di questo momento. E per qualche sedicente antifascista è imbarazzante . -