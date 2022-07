”Modello Terracina”, la stretta dell’Antimafia su politica e assunzioni pilotate (Di sabato 30 luglio 2022) Terracina. I terremoti politici in zona non si fermano mai. E non si tratta solamente di scosse di assestamento, perché la strada è ancora lunga nelle indagini e gli scheletri nell’armadio continuano a fuoriuscire senza sosta. Reati fiscali, tributari, fallimentari, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, intestazioni fittizie di beni, falsi, corruzione, riciclaggio e molto altro ancora attanagliano Terracina, la sua politica e gli imprenditori locali. Il ”Modello Terracina”: il legame di mafia, politica e imprenditori In molti di questi casi, i legami con la corruzione, da parte di politica e imprenditoria locale, sono così stretti da non consentire più di vedere chiaramente il confine tra le diverse organizzazioni, come se ormai tutti questi versanti fossero un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 luglio 2022). I terremoti politici in zona non si fermano mai. E non si tratta solamente di scosse di assestamento, perché la strada è ancora lunga nelle indagini e gli scheletri nell’armadio continuano a fuoriuscire senza sosta. Reati fiscali, tributari, fallimentari, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, intestazioni fittizie di beni, falsi, corruzione, riciclaggio e molto altro ancora attanagliano, la suae gli imprenditori locali. Il ””: il legame di mafia,e imprenditori In molti di questi casi, i legami con la corruzione, da parte die imprenditoria locale, sono così stretti da non consentire più di vedere chiaramente il confine tra le diverse organizzazioni, come se ormai tutti questi versanti fossero un ...

CorriereCitta : ”Modello Terracina”, la stretta dell’Antimafia su politica e assunzioni pilotate - misiagentiles : RT @rep_roma: Sul 'modello Terracina' ora indaga l'Antimafia: ' Assunzioni pilotate' [aggiornamento delle 11:54] - rep_roma : Sul 'modello Terracina' ora indaga l'Antimafia: ' Assunzioni pilotate' [aggiornamento delle 11:54] - flo81libel : @ChiaraScalzi85 A Terracina tutto bene? Non doveva essere il modello guida per il paese? Propaganda….la risposta ad ogni tua domanda! - Anna_Maria51 : @GiorgiaMeloni @alesallusti Bene lei è fiera delle sue idee, come quella del modello Terracina da applicare al gove… -