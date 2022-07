Milano, gli ambientalisti si incollano a un’opera di Boccioni: «Non ci sarà arte in un pianeta al collasso» – Il video (Di sabato 30 luglio 2022) «Non possiamo più permetterci di correre verso il progresso economico che ci sta portando verso l’estinzione di massa». Con questa motivazione alcuni attivisti del gruppo Ultima generazione si sono incollati alla scultura Forme Uniche della Continuità nello Spazio di Boccioni, esposta al Museo del 900 di Milano. La scultura, omaggiata anche nelle monete da 20 centesimi, non è stata danneggiata: gli attivisti si sono infatti incollati solo alla struttura che la sostiene. Dopo il blocco del traffico dei mesi passati, è la seconda azione dimostrativa di questo tipo che gli ambientalisti mettono in atto per attirare l’attenzione sul tema della crisi climatica. Altri membri del movimento si erano incollati alla Primavera di Botticelli agli Uffizi di Firenze. Tali azioni intendono raggiungere un duplice obiettivo: interrompere ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) «Non possiamo più permetterci di correre verso il progresso economico che ci sta portando verso l’estinzione di massa». Con questa motivazione alcuni attivisti del gruppo Ultima generazione si sono incollati alla scultura Forme Uniche della Continuità nello Spazio di, esposta al Museo del 900 di. La scultura, omaggiata anche nelle monete da 20 centesimi, non è stata danneggiata: gli attivisti si sono infatti incollati solo alla struttura che la sostiene. Dopo il blocco del traffico dei mesi passati, è la seconda azione dimostrativa di questo tipo che glimettono in atto per attirare l’attenzione sul tema della crisi climatica. Altri membri del movimento si erano incollati alla Primavera di Botticelli agli Uffizi di Firenze. Tali azioni intendono raggiungere un duplice obiettivo: interrompere ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Mentre gli Agnelli lasciano la borsa di Milano I giornali del Pd colpiscono anc… - GassmanGassmann : Una sera tanti anni fa , mio padre e Carmelo Bene stavano parlando ad un tavolo del ristorante Santa Lucia di Milan… - Agenzia_Ansa : Rapina e rissa in Stazione a Milano, i passanti girano video. L'assessore alla Sicurezza della Lombardia: 'Gli epis… - TuttoSuMilano : Il #Museo del 900 come gli Uffizi, gli eco-attivisti si incollano a una scultura di Boccioni: 'Ci battiamo per… - Aljangelo : RT @Michele_Anzaldi: Tre notizie spiegano bene perchè è stato un vero danno per gli italiani far cadere Draghi: 1. L'Ad Eni Descalzi annunc… -