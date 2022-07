cmdotcom : Milanmania: #DeKetelaere viene da una trattativa molto mediatica, ora non mettiamogli altre pressioni - sportli26181512 : Milanmania: De Ketelaere viene da una trattativa molto mediatica, ora non mettiamogli altre pressioni: Finalmente l… - pccpla : RT @cmdotcom: Milanmania: #DeKetelaere è una telenovela snervante. Non prenderlo sarebbe una figuraccia alla #Bremer #Milan - Brutosaaur : RT @cmdotcom: Milanmania: #DeKetelaere è una telenovela snervante. Non prenderlo sarebbe una figuraccia alla #Bremer #Milan - infoitsport : Milanmania: De Ketelaere è una telenovela snervante -

Calciomercato.com

Il Milan non può non prendere De, altrimenti farebbe una figuraccia incredibile, del livello di quella fatta dall'Inter su Dybala e Bremer. Questo modus operandi dove porta Il club ...Il Milan ha iniziato l'assalto definitivo a Charles De, il talento del Bruges identificato come l'uomo che può assicurare il salto di qualità ...è più ottimista: " Leao non è in ... Milanmania: De Ketelaere viene da una trattativa molto mediatica, ora non mettiamogli altre pressioni Iscrizione avvenuta con successo. Si dice che l’attesa del piacere sia essa stessa piacere, ma nel caso delle trattative del Milan l’attesa del colpo diventa invece snervante, per non dire altro. Trat ...Bene, ma sono tre paletti nei quali la dirigenza fa fatica a muoversi. Dopo aver vinto lo scudetto, per alzare il livello servirebbe spostare un po' questi limiti . Capitolo aste : la dirigenza identi ...