Milan | Salvini | «De Ketelaere? Finalmente nostro»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 luglio 2022) Le parole del segretario della legasull’acquisto di Deda parte del: «» A margine di un evento a Firenze, Matteo, segretario della Lega, ha commentato il colpo De. Di seguito le sue parole. «lo abbiamo preso ma non ho capito come si pronunci. Sarà una campagna elettorale sui generis perchè a Ferragosto per me non ci sarà agosto, domani sarò in Romagna, lunedì sarò in Veneto, martedì in Puglia, mercoledì in Calabria, giovedì a Lampedusa non per vacanza ma per lavoro, il 13 agosto a San Siro per-Udinese, almeno quelle due ore di pausa me le concedo, e conto chee Fiorentina diano filo da torcere a tutti». L'articolo proviene da ...