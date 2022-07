Milan, ricordi il Velodrome? Quando si spensero le luci e il Diavolo andò all'inferno (Di sabato 30 luglio 2022) Se anche i riflettori del Vélodrome riflettessero sul loro passato e su quanto questa sfida porta di simbolico con sé, non si illuminerebbero d'immenso ma spegnerebbero la loro luccicante baldanza e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 luglio 2022) Se anche i riflettori del Vélodrome riflettessero sul loro passato e su quanto questa sfida porta di simbolico con sé, non si illuminerebbero d'immenso ma spegnerebbero la loro luccicante baldanza e ...

sportli26181512 : Milan, ricordi il Velodrome? Quando si spensero le luci e il Diavolo andò all’inferno: Milan, ricordi il Velodrome?… - oscar18442639 : @AlGressani @sportmediaset Mai come Liverpool-Milan..... L'apoteosi è stata quella nn ricordi ??!! - RaphaeleRusso : @JulzOa @FinallyMichele Oddio io la vedo diversamente, sarà che a me il calcio piacerebbe con pochi fischi. Ti rico… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: #MilanMonza tra passato e presente. Le parole di #Stroppa sulla doppia sfida in #SerieATIM ?? - mefisto57693772 : @Fc_Bruges_Army RICORDI DEI TIFOSI...BARCELLONA 1989 FINALE CHAMPIONS LO STADIO ERA TUTTO ROSSONERO..100.000 DENTRO… -